Alle politikerne mot folket - vi vil ikke ha EU og ACER

– Nei til ACER: – Regjeringen har ikke fremlagt en betryggende analyse av ACER og dets ulemper og fordeler. Det holder ikke med bare å si, dette er en god avtale for Norge. Det blir for lettvint. Heldigvis er Senterpartiet kommet på banen, der er det fremdeles sunt bondevett igjen, skriver Dan Odfjell. På bildet: Trygve Slagsvold Vedum, leder for Sp. FOTO: NTB Scanpix

Det refereres her til Stortinget og spesielt til to aktuelle saker, globalistene som fortsatt er for det synkende Tyskland-dominerte EU, og statsministerens feige beklagelse mht Sylvi Listhaugs korrekte påpekning av jihadistenes uforståelige særbehandling, i forhold til folkets interesser.

