Biskopers ja og nei på Kirkemøtet 2017

Det at biskopene er enige om kirkelig liturgi for homo- «ekteskap» gir likevel intet bidrag til den sanne kirkes enhet. Tvert imot.

For det første skaper samme biskoper forvirring i Folkekirken ved å gå inn for noe de regner som galt.

For det andre forsøker de å innbille kristenfolket at bispers felles synsing kan rettferdiggjøre kirkelig homo- «ekteskap» ved siden av det absolutte, enestående, naturlige, bibelske ekteskap mellom mann og kvinne.

For det tredje vil trolig mange tenke at det ikke er tilrådelig for en tilsynsmann å handle imot sin samvittighet, slik vi dette året også markerer at det er 500 år siden Martin Luther slo opp 95 teser på kirkedøra i Wittenberg - og viktigheten av at en kristen leder handler etter Skriftens autoritet.

For det fjerde har alle tjenere i Den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge forpliktet seg på Skrift og bekjennelse, og dermed på den vedvarende og globale sannheten at ekteskapet er en ordning mellom mann og kvinne.