Refleksjon over landets samtidshistorie

Professor og forfatter Terje Tvedt har skrevet mange bøker. Den siste heter “Det internasjonale gjennombruddet”, og må kalles et “varsku her” til politikere og andre grupper i Norge som regner seg som elite når det gjelder det vi som «det norske folk» skal tenke og mene om utviklingen i landet vårt. Dette er ingen anmeldelse av boken. Men etter gjennomlesning kan jeg ikke annet enn å peke på noen sentrale emner som blir tatt opp. Og boken bør være obligatorisk for alle som vil reflektere over hva som har skjedd siden flokker av pakistanske turister i 1960-årene kom til Norge - og ikke ville dra tilbake, fram til vår egen tid under den norske elite-tenkningens «følelse av moralsk overlegenhet», som Tvedt selv formulerer det i avslutningen på boken.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.