Utbyggende forklaring fra PU

KIRKELOKALET: Dette er salen i kirkebygningen Betania på Fitjar, som politiet omtaler som et bolighus. FOTO: Privat

«På to uker har vi opplevd at Politiets Utlendingsenhet har endret forklaring to ganger. I asylbehandlingen kalles det utbyggende forklaring når en kommer med nye opplysninger etter den første søknaden. Det blir i asylsystemet sett på som ikke troverdig. Men nå er begge forklaringene til PU herved ettertrykkelig torpedert. Både justisministeren, PU, og politiet er på tynn is», skriver pastor Frank Håvik om saken til kirkeasylantene på Stord i dette debattinnlegget.

