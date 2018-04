En herlig tid i Jerusalem

Daniel Haddal er evangelist og frilansjournalist for Norge IDAG. FOTO: Tor-Bjørn Nordgaard

Jeg hadde en herlig tid her i Jerusalem. Selv er jeg i Israel over en lengre periode for å be for, dele evangeliet og bygge relasjoner med messianske jøder. Konferansen var sterk og jeg frydet meg over alle vitnesbyrdene som vi fikk høre av jøder og arabere som både hadde blitt helbredet og kommet til tro på Yeshua.

