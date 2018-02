En kristen kvinne og terroristene

Asia Bibi sitter fengslet i Pakistan for brudd på landets beryktede blasfemilov.

Det er vanskelig å finne sterke nok ord for å beskrive en stat som gir etter for terroristenes trusler og lar det gå ut over en uskyldig fembarnsmor og hennes familie.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.