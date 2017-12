FN og Norge går mot USA og Israel

Dr. Michal Rachel Suissa er leder for Senter Mot Antisemittisme.

– Det mest problematiske ved den norske Regjeringens negative holdning til USA og Israel, er at den gir gjenlyd gjennom hele samfunnet og skaper konsekvenser også her hjemme. Vi opplever selv at frontene skjerpes og at en isnende kulde er i ferd med å gripe nordmenns følelser overfor Israel, skriver Michal Rachel Suissa i denne kommentarartikkelen.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.