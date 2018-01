Muslimer går inn i Guds rike

Illustrasjonsfoto: Åpne Dører

Kristne med globalt perspektiv kan i dag glede seg over mektige ting Gud gjør. En journalist spurte meg etter at Åpne Dører presenterte "Forfølgelseslisten" 10. januar om det finnes noen positive trender i land der kristne forfølges. Det er et viktig spørsmål, og svaret er definitivt ja!

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.