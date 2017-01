- Jeg kan bekrefter at Franklin Graham har fått en formell invitasjon til en kampanje i Oslo Spektrum 11. og 12. november. Den invitasjonen har han takket ja til. Oslo Spektrum er booket, og vi er i fullt arbeid med å organisere dette, sier Sten Sørensen til Norge IDAG.



Han leder arbeidet med kampanjen, og tror tidspunktet er riktig.



- Vi lever i en tid hvor det er viktig å presentere evangeliet og forkynne i Guds ord. Denne kampanjen kommer i en god tid hvor vi kan stå sammen om Johannes 3:16, som alltid har vært det sentrale for Billy Graham og hans organisasjon, sier han.

Mal fra Graham

Grahamorganisasjonen gjennomfører alle sine kampanjer etter samme mal, der det skal være et styre og en hovedkomité, som leder arbeidet i hvert land. Sørensen kunne ikke torsdag kveld bekrefte hvilke personer og organisasjoner som skal utgjøre ledelsen, men sier lover en spennende miks.



- Det er en stor bredde som utgjør hovedkomiteen, sier han.



Han sier at det er en vesentlig aktivitet som går forut for selve kampanjen.



- Det blir mange møter og prosesser utover. Hvis det er noe de er gode til, så er det å organisere og gjennomføre kampanjer.



Gleder du deg?



Ja. Jeg har alltid hatt Billy Graham som et stort forbilde. Jeg har alltid vært så begeistret for arbeidet og den personen han har vært. Han har vært uklanderlig. At sønnen har vist at han går i samme fotspor, synes jeg er flott.

- Hele kristenfolket

Frank Søgaard, pastor i M40 i Oslo sier at styrken i kampanjene til Billy Grahams organisasjon, oppstår når hele kristenfolket står bak det.



Det var Søgaard som opprinnelig tok kontakt med Graham-organisasjonen med tanke på å invitere Franklin Graham til Norge. Søgaard er ikke lenger involvert, men gleder seg over at initiativet har ført frem.



- Jeg er glad for at vi i sin tid dro i gang dette, og at det nå er tatt over av krefter som vil videreføre dette i Oslo, og håper flest mulig kristne står bak kampanjen, slik intensjonen var fra begynnelsen av.



- Jeg ser styrken i at kristenfolket stiler seg bak tanken om Operasjon Andreas, sier Søgaard, og sikter til Grahamorganisasjonens opplegg for å be for, og invitere venner, naboer og andre med på møtene.

Suksess med Will

Da sønnen til Franklin, Will Graham, gjestet Norge i juni, var det for å teste Norge som satsningsområde for en større kampanje, med Franklin.



- Fra dag én ble det lagt opp til at Will skulle komme først, og deretter Franklin, sier Søgaard.



Visepresident i Billy Graham-organisasjonens kampanjeavdeling, Victor Hamm, sier til organisasjonens egen nettside at møtene med Will viste at det var potensiale for å satse i Norge.



- Norges menigheter kommer sammen for denne festivalen, og sikter til hvordan menigheter stod sammen bak Will Graham-møtene i fem norske byer i 2016.

- Ikke tilfeldigheter

Søgaard er full av lovord om Billy Graham Evangelistic Assosiation.



- Jeg var imponert over deres organisasjon, både i Boone og Charlotte, Nord-Carolina da jeg besøkte deres kontorer. Arbeidet er preget av effektivitet og orden og de overlater ikke noe til tilfeldighetene. De er veldig seriøse i alt de driver med. Jeg fikk en grundig innføring av Hans Mannegren av hvordan de driver kampanjene. Alt det de holder på med er profesjonelt, sier Søgaard.



Pastor Sten Sørensen står sentralt i arbeidet med Franklin Graham-kampanjen, men vil torsdag kveld ikke kommentere høstens kampanje. Han varsler en pressemelding fredag.