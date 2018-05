Ønsker åpne norske hjem for israelske turister

I TRØNDELAG: Her besøker Omri Jaakobovich Trøndelag krets av Den norske Israelmisjon sitt kretsmøte på Søvassli leirsted. Tolk for Omri er Alfhild Lien Eide. FOTO: Arne Bjørn Fossen

Han reiser rundt i de nordiske landene, Omri Jaakobovich, med det mål for øye å få norske kristne til å ta i mot israelske ryggsekkturister for noen dager. Hans egentlige og bakenforliggende ønske er imidlertid at hans egne landsmenn, det vil si israelske jøder, på denne måten skal bli eksponert for evangeliet, slik han selv ble det for 20 år siden.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.