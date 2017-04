Billige studentmiddager startet misjonsarbeid

MÅLTID OG RELASJON: Under NMS sitt jubileumsseminar om misjon i et sekulært samfunn snakket (f.h) Odd Fidje og Johne Stødle fra Fellesskapet Lyder Sagens samt Matthew Firth fra The Way i England blant annet om viktigheten av relasjonsbygging og deling av måltider. Maria Bjørndal var tolk for Firth og Stina Neergård ledet seminaret. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK