En mirakuløs storstue

-Vi har opplevd at det Gud har sagt,har han vært mektig til å lede oss gjennom,uttalte hovedpastor i filadelfia,Øyvind Valvik,som ble intervjuet av Egil Svartdahl under åpningsmøtet lørdag kveld.

- Det er uvirkelig at vi sitter her vi sitter, i et bygg unikt i Norge, i Skandinavia, kanskje Europa. Hva er visjonen? spurte Svartdahl.

- Et vanlig kirkebygg når bare vanlige medlemmer. Vi vil bevege oss ut av kirkebygget og ha kontakt med samfunnet rundt, sa Valvik og eksemplifiserte med rusomsorgen Filadelfia har hatt siden 1997, som har gitt kontakt med mange.

- Ikke mål, men middel

Q42 har blitt et konsept med trivselsboliger for eldre,kongress-senter,restaurant,kafé,og rusomsorgsboliger.

I den ferske boken sin,"Guidet av Gud", forteller Valvik om den lange prosessen. 25 år har det tatt fra ide og visjon til ferdig bygg i kvartal førtito i Kristiansand sentrum.

- Dette bygget er ikke et mål, men et middel for å nå de mål Filadelfia har satt seg, presiserte Svartdahl da han ønsket velkommen til åpningsfesten.

- Guds guiding

Valvik fortalte at han har vært opptatt av å lytte til Gud og å gå på det han hører. Det samme gjelder hele lederskapet i Filadelfia.

- Hvordan kan man vite om det er Gud som taler eller man bare har fått en idê selv? Spurte Svartdahl. Valvik svarte med å nevne litt om prosessen før eiendommen kom i Filadelfias hender, da han syntes å høre to ord fra Gud: "Kjøp bygg". En mann i styret fortalte samme dag om en drøm han hadde hatt, hvor han hørte akkurat de samme ordene. Det ble en sterk bekreftelse. Bekreftelse synes også Valvik det har vært at de bortimot har vært helt enstemmige på menighetsmøte.

- Hvis noen har følt uro angående en sak, har vi latt den ligge litt, forteller Valvik.

- Et mirakel

At Filadelfia, som ikke har vært spesielt godt bemidlet, skulle klare å reise dette praktbygget, ser Øyvind Valvik på som et mirakel. Den tidligere bankmannen visste at fornuften flere ganger måtte vike og troen trå til.

- Det har vært vanskelig å sitte i ulike møter i banken og få forståelse for at vi har ei bunnlinje i i regnskapet som heter "Gud kan". Når vi sitter her vi sitter, er det nesten som da Jesus helbredet en blind. Folk kan ikke tro det, men de ser det jo med egne øyne. De vet vi ikke hadde penger.

Valvik dro frem bibelverset om vintreet, hvor Jesu ord er noe Filadelfia i Kristiansand har hatt som slagord og realitet: "Uten meg, kan dere ingenting gjøre"

Rosende ord

Under åpningsfesten kom det gratulasjoner fra ulikt hold. Det geistlige ble representert ved Agderbiskop Stein Reinertsen, som sa han var imponert over hva Filadelfia har fått til, og at satsingen vitner om at de vil nå ut med arbeidet.

- Vi tror dette er en god og riktig strategi for en menighet. Dere er en gave til Kristiansand, sa han, og påpekte at det viktige er hva Filadelfia nå fyller bygget med.

- Jeg håper det fylles med mennesker og evangeliet – ordet om Guds nåde, sa han.

Rune Tobiassen, frikirkepastor og leder for fellesmøtene, tildelte menigheten fire rosende f-er: Fremtidsrettet, et forbilde, fryktløse og fertile.

Norges statsminister, Erna Solberg, sendte videohilsen, der hun blant annet gratulerte med det flotte bygget og takket for arbeidet Filadelfia gjør i Norge. Her nevnte hun spesielt rusomsorgen.

Storstue

Kristiansands ordfører, Harald Furre (H), fikk æren av å offisielt åpne bygget, symbolisert ved en animert kjempesaks som klippet et rødt bånd på Led-skjermen fremst i salen. Skjermen måler for øvrig 71 kvadratmeter, og skal være den største i sitt slag i Norge.

Furre skrøt av bygget og av Filadelfias innsats, verdier og betydning for byen.

- Gratulerer også til byens befolkning, sa han, og sa han håper storstuen kommer til nytte for mange.

Hjemmekoselig kafê

- Det var en kjempegod ide å sette sammen menighet, trivelssenter, restaurant og kafe, mener Margrethe Bryge, som vi treffer tidligere på dag, mens den unge kvinnen sveiper over bordene i restauranten med en klut og gjør klar til familiebuffet. Bryge stortrives som assisterende restaurantsjef, og er glad for konseptet Q42.

- Spesielt synes jeg det er fint at eldre kan komme ned og ta seg en kaffe, sier hun.

Kjøkkensjef Martin Graham ønsker at stedet skal ha en hyggelig atmosfære som gjør at folk føler seg hjemme. Restauranten tilbyr buffet med ulike tema hver dag hele uken.

- Til tider er det stille, mens andre ganger er det fullt belegg her. Hver søndag kommer det for eksempel 250-400 gjester, forteller Graham, som er spent på fortsettelsen. Han ser for seg at det går jevnt og trutt oppover.

Samfunnsaktør

- Vi ønsker å være en samfunnsaktør, forteller Billy Øksendal, daglig leder i Kvartal 42 AS, som representerer Filadelfia i firmaet som til sammen med byggefirmaet BRG eier tilnærmet nitti prosent av aksjene i Q42.

Vi treffer Øksendal på formiddagen mens barn og voksne begynner å strømme inn i de åpne og lyse lokalene. Q42 arrangerte Familiedag med mange spennende aktiviteter som en del av åpningsuka.

- Arbeidet vårt spenner fra barn til eldre, sier Øksendal, og nevner boligkonseptet som spesielt. Trivselspakken består av blant annet servicetorg og resepsjon, trivsels- og helsesamtaler, aktiviteter og felles bespisning. Med dette ønsker de å ta livet av ensomhet blant eldre og gjøre pensjonistene til en ressurs for andre.

Norge idag får omvisning på trivelssenteret, som blant annet har en flott takhage, trimrom, fellesstue og behandlingsrom.

- Vi har jobbet i mange år med Q42, i hode og sinn og på papiret. Nå er vi veldig fornøyd med resultatet, sier prosjektleder Øksendal.