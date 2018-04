Planlegger nasjonal bønnefrokost

Sten Sørensen er initiativtaker til Nasjonal bønnefrokost.

Et bred gruppe kristenledere fra hele kirkelandskapet er med på å mobilisere til nasjonal bønnefrokost i byer over hele landet til høsten. Målet er at det skal holdes arrangementer i alle fylker på samme dag.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.