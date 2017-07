Dyptpløyende: – Det er fint med forkynnelse som går dypt. Som setter fokus på motiver og hva som driver en, sier Jørn Strand, som har store forventninger til årets stevne. FOTO: Inger Anna Drangsholt

– Gud sier at han vil bringe Norge til et sted som Rama, et sted hvor folk kan komme høyere og se med klar visjon, sier Dennis Greenidge, en av talerne på Himmel og hav-konferansen. Jørn Strand håper på et skifte av fokus fra menneskelig dyktighet til gudfryktighet.

