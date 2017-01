Franklin Graham til Norge i november

Det har lenge vært arbeidet for å få Graham til Norge, og nå er det altså klart for møtekampanje.



11.-12. november kommer Graham, som går i sin far Billys fotspor, med internasjonale korstogskampanjer.



Graham ledet en nasjonal bønneaksjon forut for presidentvalget, og ble regnet som en av støttespillerne for Donald Trump, selv om han selv aldri uttalte seg om kandidater.



Franklin Graham var blant kristenlederne som ba under presidentinnsettelsen for Donald Trump i helgen.



