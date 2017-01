Gryende prestenettverk advarte mot homovigsler

Et nytt nettverk for prester og andre ledere innenfor Den norske kirke planlegges stiftet i mars. Opptakten til dette nettverket var at 280 prester i fjor sendte en erklæring til Kirkemøtet 2016, der de meddelte sin motstand mot endringen i synet på ekteskapet som ble vedtatt den gangen. Over hundre av disse prestene hadde en samling på høsten der de gikk inn for å starte et organisert nettverk.

- Det vil bli et nettverk for bekjennelse og fornyelse i Den norske kirke, underretter Rolf Kjøde. Den tidligere generalsekretæren i Normisjon er en av initiativtakerne.

Ekteskap i søndagstekstene

Men Kirkemøtet 2017 kommer før nettverket formelt stiftes. De samme som har meldt interesse for nettverket, fikk i forkant av sist ukes gudstjeneste tilsendt en pakke med ressursmateriell som Kjøde sammen med flere av initiativtakerne hadde utviklet. Anledningen var at alle tre tekstene i kirkeårets tekstrekke for denne søndagen handlet om ekteskapet – to av dem direkte og en av dem ved å bringe inn motivet. I tillegg til 11 sider med tekstgjennomgang og andre ressurser til bruk i forkynnelsen, fikk mottakerne en tekst som de ble oppfordret til å lese opp som et vitnesbyrd om bibelens tale om ekteskapet.

Kjøde forteller at de ikke ser på opplesningen som en politisk markering, men som en måte å hjelpe prestene å ivareta hyrdeansvaret, ansvaret for å undervise Guds Ord til menigheten.

- Det er viktig at vi nå tar på alvor at de som er i prestetjeneste har en hyrdeoppgave. Vi trenger å hjelpe hverandre til å ta på alvor hyrdekallet, slik at vi gir pastoral veiledning i et slikt viktig spørsmål, sier han til Norge IDAG.

- Vitne for sannheten

- Selv kaller vi det ikke et opprop, men et vitnesbyrd. Vi vil vitne for sannheten i en gudstjenestesammenheng, fordi det er en del av vårt pastorale ansvar. Den enkelte som leser dette i gudstjenesten, leser ikke bare på vegne av seg selv, men på vegne av et stort fellesskap i Den norske kirke, sa han da vi snakket med ham dagen før markeringen.

Han anslår at om lag 150 av de 280 prestene i det kommende nettverket er i aktiv menighetstjeneste i dag, og at det er disse som i hovedsak ville lese den tilsendte teksten høyt. Noen opptelling av hvor mange steder dette ble gjort, er ikke foretatt.

Frimodiggjøring

Han ser for seg at nettverket i tiden fremover kommer til å starte regionale grupper som vil samles for å be for hverandre, studere Guds Ord og snakke sammen om tjenestesituasjonen.

- Det er viktig for oss å hjelpe hverandre til frimodighet, sier han.

- Blir dette den nye motsatsen til Åpen Folkekirke, som blant annet stiller egne lister ved kirkevalg?

- Der Åpen Folkekirke vil agere som en politisk aktør og gjøre et kirkelig arbeid til politisk arbeid, jobber vi på en helt annen måte. Vi vil gå til kilden for troen vår og bygge fellesskap av mennesker som er tro mot Guds Ord og forkynnelsen av evangeliet. Det er ganske forskjellige siktemål. Hvordan en ønsker å agere overfor kirkelige valg, har vært lite snakket om. Å stille lister har ikke vært et aktuelt tema i samtalene vi har hatt, svarer Kjøde.