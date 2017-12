 Julehøytiden er en gyllen anledning til å snakke om Jesus

JUL HJEMME: Håkon og Liv Fagervik ser frem til juleferie sammen med noen av sin store familie. FOTO: Arne Bjørn Fossen

Selv om Norge er på full fart mot avkristning, opplever Håkon Fagervik at mange er åpne for det som har med den kristne tro og gjøre. – Mange har blitt frelst på våre møter i år, også her hjemme i Norge, forteller evangelist Håkon Fagervik, som er klar for julefeiring hjemme på Levanger, sammen med kona Liv, barn, svigerbarn og barnebarn.

