Malte seg til tro

FANT FRELSEN I BIBELEN: Da Reidar Kolbrek bestemte seg for å beskrive Jesu lidelse med bilder, gikk det opp for ham at Jesus gikk gjennom dette også for hans skyld. FOTO: Inger Anna Drangsholt

For maleren Reidar Kolbrek er ikke påskemotivene begrenset til høytiden vi nylig har hatt. – Dette med Jesu lidelse og oppstandelse er et tema som opptar meg hele tiden, sier Kolbrek, som ble frelst da han tok et dypdykk i Jesu lidelseshistorie.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.