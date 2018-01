Nesten 500 på Kickstart med Torben Søndergaard i Oslo

Undervisning: Torben Søndergaard inspirerer og underviser 500 deltakere. Foto: Privat FOTO: Privat

Torben Søndergaard er full av superlativer etter Kickstart Weekend i Oslo sentrum sist helg. Han forteller at over 40 ble døpt i vann i løpet av de to dagene. Han anslår at minst like mange ble helbredet for diverse sykdommer. Og flere ble befridd fra demoner. Da 300 deltagere gikk ut og vitnet på gaten i Oslo, kom det vitnesbyrd om frelse og helbredelse.

