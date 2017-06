 Misjon er de brennende hjerters sak

Daniel Haddal og Norvald Yri holdt misjons-seminar på Norge IDAGs sommerkonferanse på Bildøy. FOTO: Tor-Bjørn Nordgaard

Sitatet tilhører William Carey, den moderne misjonsbevegelsens far. På misjons-seminaret på Norge IDAGs sommerkonferanse, understreket Norvald Yri, Daniel Haddal og Mark Sartin at Gud fortsatt utfordrer sin menighet til å la seg tenne for å innta verden med evangeliet.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.