Nå kommer biografien om «Kjell Elvis»

Over en treårsperiode har Bjørn Jarle Sørheim Queseth intervjuet familie, bekjente og kolleger, i tillegg til hovedpersonen selv. Han har sett videoklipp og gått gjennom avisutklipp for å danne seg det best mulige inntrykket av livet til Kjell Henning Bjørnstad, kjent som Kjell Elvis.