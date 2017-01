Rekordoppslutning på fellesmøter

Oppmøtet på Fellesmøtene i Kristiansand, som startet tirsdag, er rekord i nyere tid, melder Fædrelandsvennen.

– Veldig flott. Vi ønsker å stå sammen om det viktigste. I Kristiansand har vi aldri vært i tvil om å fortsette med Fellesmøtene, selv om teologisk uenighet er oppe i tiden, sier leder i fellesmøtekomiteen Rune Tobiassen til avisen.

Bak årets Fellesmøter i Kristiansand står 37 organisasjoner og menigheter. Dette er også rekord, ifølge Fædrelandsvennen.

– Vi håper å bidra til at folk får fornyet tillit til Gud, og at folk opplever fellesskap og blir inspirerte. Vi vil så gjerne fortelle at alle er elsket av Gud, sier forkynner Hilde Grøthe fra Kristiansand Frikirke.

Sammen med Siri Iversen, som er pastor i Flekkerøy Misjonsmenighet, har hun oppgaven å forkynne på Fellesmøtene utover uka.

Fellesmøtene i Kristiansand har et mer lokalt preg nå enn for 20-30 år siden.

– Det var kanskje litt mer showtime tilbake på 80- og nittitallet. Nå har vi lokale forkynnere og lokale sangkrefter. Vi ønsker å fokusere på kristent fellesskap i Kristiansand. De store vekkelsesmøtene som varte uke etter uke, var før. Nå foregår det heller en stille vekkelse i byen vår, sier Tobiassen til Fædrelandsvennen.