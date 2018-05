Tidligere fotballproff blir ny daglig leder for Oase

Tidligere fotballspiller: Eivind Arnevåg, blir nå ny OASE-leder. FOTO: Privat

Eivind Arnevåg (56) tiltrer i stilling som ny daglig leder i Oase i august, like etter årets SommerOase som tradisjonen tro også i år arrangeres i Fredrikstad 17.-22. juli. – Jeg gleder meg. Oase har betydd mye både for meg og for min familie. Det har vært fornyende og berikende for våre trosliv, sier han.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.