Deltar i Bønn for Oslo

Onsdag 11.januar til søndag 15.januar samles tusenvis av kristne i Oslo til «Bønn for Oslo», som har vært arrangert årlig siden 2001.

I år er det 20 menigheter som står som medarrangører og flere av disse er med for første gang. Arrangementet avholdes i Filadelfiakirken i Oslo, og avsluttes med en fellesgudstjeneste i Oslo domkirke, en gudstjeneste som dette året også vil sendt som radiogudstjeneste på NRK P1 i opptak.

– Bønn for Oslo er viktig for byen vår, og viktig for byens kristne. Det er noen ting kristne fra ulike kirker ser ulikt på, men å samle seg i bønn til Gud for Oslo og dens innbyggere bør være enkelt å samles rundt, sier Erik Andreassen som er presseansvarlig for Bønn for Oslo og pastor i Oslo misjonskirke Betlehem.

Morgengjester

Hver dag kl 07 – 22 er det åpent i Filadelfia og det arrangeres ulike samlinger, seminarer og bønnemøter. Hver morgen kommer det personer som er viktig for Oslo for å fortelle om hva deres bønn for Oslo er, og gi oss et innblikk i hva som skjer i byen.

I år står følgende gjester på listen:

Torsdag: Biskop Ole Christian Kvarme og Biskop Bernt Eidsvig. Fredag: Inga Marte Thorkildsen (SV) - Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester. Lørdag: Torbjørn Røe Isaksen (H) – Kunnskapsminister.

Fokus på Oslos barn

– I år har vi et spesielt fokus på Oslos barn. Dette vil vise seg på mange måter gjennom dagene, blant annet ved at utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» vil stå i Filadelfia. Dette er en sterk utstilling som viser klær og historier knyttet til barn som opplever omsorgssvikt og overgrep, sier Erik Andreassen.

I fjor ble det en del oppmerksomhet rundt at byens politiske ledelse, med Raymond Johannesen i spissen, deltok på Bønn for Oslo.

– Vi er glade for at de ikke tok skrekken, og for at Inga Marte Thorkildsen tok i mot invitasjonen til å delta i år, selv om dette er en sammenheng hun trolig ikke er godt kjent med. Hun er politisk ansvarlig for de mest sårbare barna i Oslo, og vi ser frem til å snakke med henne om dette, sier Andreassen.

I 2016 ble det samlet inn nærmere en kvart million kroner i kollekt, og i år vil pengene gå til sosiale/diakonale prosjekt i Oslo knyttet til barn.