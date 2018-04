Tapt: Teologen Harald Valen-Sendstad, sønn av professor dr.theol. Aksel Valen-Sendstad og sønnesønn av teolog og filosof Olav Valen-Sendstad, går ut av Den norske kirke. Han sier det så sterkt som at «Kirken er tapt». FOTO: Privat

– Av teologiske grunner kunne jeg ikke bli, sier teolog Harald Valen-Sendstad. Han tror ikke at Olav Valen-Sendstad ville blitt skuffet over at han har meldt seg ut. For allerede på 50-tallet så hans farfar de liberale teologiske strømningene som ga kirken en alvorlig grunnskade.

