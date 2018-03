PASTOR: Fernando er i dag pastor for Betania Stathelle i Telemark FOTO: Eli Bondlid

Fernando Franco de Ornelas er i dag pastor for pinsemenigheten Betania Stathelle i Telemark. Men veien dit betegner den venezuelanske fotballspilleren som et rent mirakel. Det startet med at han møtte Jesus, ble født på ny og opplevde et kall til i stedet «å score mål for Guds rike».

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.