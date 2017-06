Ludvig Nessas sørgetog i 2015. Arrangementet samler 40-60 ja til livet-tilhengere hvert år 13. juni i Oslo. FOTO: Arkiv

– Ta gjerne med en rose som kan legges der vi planla at «Det utfødte barns grav» skulle være. Kle deg i sorg. Be med noen venner. Det sier Ludvig Nessa i forbindelse med at det også i år, den 13. juni, blir sørgetog for det ufødte barn i Oslo. Han ber folk om å støtte kampen mot fosterdrap ved å delta.

