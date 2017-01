EFA-senterets tirsdagsmøter, som kringkastes over YouTube, blir til frelse og velsignelser for mange. Og også i år har Jørn og Pernille Strand vært på torg og gater og møtte mange som hungrer etter Jesus.

Men om det skal bli et klimaskrifte i Norge, er det gjennom bønn gjennombruddet kommer.

– Det må vi kristne ikke forsømme.

– Vår største satsning i sommer var nok Himmel & Hav på Tromøya 15.-24. juli. På kveldsmøtene var det rundt 2.000 frammøtte. Mange ble frelst.

16 frelst og 48 døpt

– På torsdagen var vi ute og ba til frelse for folk på gatene og på torget. 16 ble frelst. Det er de vi fikk tilbakemelding om. Men det kan være mange flere, for ikke alle ble registrert, sier Pernille Strand.

Hun forteller at denne uken var det 48 som ble døpt i det mobile dåpsbassenget som de har med seg.

Under Himmel & Hav hadde de besøk av mange flotte forkynnere fra inn- og utland.

– Det hvilte en profetisk åre over stevnet. Og vi merket en stor lengsel og sult blant folk etter Guds kraft og nærvær. Vi opplevde at det skjedde mye stort, sier Strand.

Store mirakler takket være YouTube

Evangeliet For Alles nye EFA-senter på 1.800 kvadratmeter åpnet i 2014. Målet er å samle full sal til evangeliske møter hver tirsdag. Pernille Strand forteller at møtene blir lagt ut på YouTube, slik at folk kan se de igjen og igjen. Det har utløst store mirakler.

– Folk blir frelst og satt fri fra rusmisbruk. De kjenner at Gud kommer med korrigerende tiltale, sier hun. Samboere har derfor flyttet fra hverandre. Andre har giftet seg, fordi de ser at de lever i synd.

Teltkampanjer og Himmelekspressen

– Forkynnelsen fra EFA-senteret blir som «mat» for folket. Og forkynnelsen lever videre på nettet. Det er dyrebart, fordi mange får høre, sier Pernille.

De har bare vært ute med teltet tre ganger i år, om man ikke regner med Himmel & Hav. De var i Sandefjord, Fredrikstad og Kristiansand.

Pernille og Jørn Strand opplever at det stadig blir vanskeligere å kjøre inn på torg og åpne plasser med bussen Himmelekspressen, fordi bybildet i dag forandrer seg. Overalt blir det flere miljøgater i sentrum, som blir lukket for trafikk. Men likevel klarer de å finne steder å forkynne.

Pernille nevner særlig TV-arbeidet. Én søndag i måneden er de i Studio Direkte på TV Visjon Norge og har ulike temaer.

Viktig å starte dagen med morgenbønn

– Så dette har vært et svært produktivt år, sier hun.

Men ingen som driver evangelisk arbeid må glemme å be.

– Vi opplever det å ha daglige bønnemøter som viktig førstehjelp. Over to år har vi hatt daglige bønnemøter fra kl. 08.00-09.00.

– Men i fjor høst var vi i Sør-Korea og ble inspirert av menigheter som starter hver dag med Early Morning Prayer. Vi starter derfor hver morgen klokken 6.00 og ber i 1-1,5 timer. På onsdager starter vi klokken 05.00, med påfølgende frokostservering. For vi har skjønt at bønn er det viktigste vi frelste kan gjøre. Det å ha kontinuerlig bønn i menigheten eller i fellesskapet er viktig.

– Vi vet at i vår tid blir bønnemøter rundt i Norge lagt ned, fordi ingen kommer. Men det er viktig å holde fast ved bønnen, for det er gjennom bønn at gjennombruddet kommer om vi skal se forandringer og oppleve et klimaskifte for vår nasjon, sier Pernille Strand.