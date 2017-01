De mest populære bibelversene i 88 land

Her er oversikten over favoritt-bibelversene i de 88 landene:

Kina

Filipperne 4,6-7

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Saudi-Arabia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Zambia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Korea

Filipperne 4,13

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.»

Ecuador

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Indonesia

Lukas 24,45

«Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene»

Israel

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Brasil

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Afghanistan

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Kuwait

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Ghana

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Tsjekkia

1. kor 10

Kenya

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Uganda

Sakarja 8,17

«Tenk ikke ut ondt mot hverandre i hjertet, elsk ikke falsk ed! For alt slikt hater jeg, sier Herren.»

Frankrike

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Ukraina

Salme 69,31-32

«Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med lovsang. Det gleder Herren mer enn stuter, mer enn okser med horn og klover.»

USA

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Sør-Afrika

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Storbritannia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Mexico

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Columbia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Filippinene

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Canada

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Australia

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Singapore

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Tyskland

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Argentina

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Nederland

Lukas 24,45

«Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene»

Finland

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Costa Rica

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Sverige

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Nigeria

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Guatemala

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Sveits

Sakarja 10,1

«Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll og vekster på marken.»

Venezuela

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Kamerun

Sakarja 8,13

«Slik dere har vært en forbannelse blant folkeslagene – du Judas hus og du Israels hus – slik skal dere bli til en velsignelse når jeg frelser dere. Så vær ikke redde, men fatt mot!»

Puerto Rico

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Guadeloupe

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Elfenbenkysten

Sakarja 12,8

«Den dagen skal Herren være skjold for dem som bor i Jerusalem. Den som snubler den dagen, skal være som David, og Davids hus som en gud, som Herrens engel foran dem.»

Italia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Peru

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

Spania

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

Chile

Josva 1,9

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»

Den dominikanske republikk

Filipperne 4, 6-7

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Japan

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

India

2 Krønikebok 36 22-23

«I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig: «Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongeriker på jorden, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Hvem av dere hører til hans folk? Må Herren hans Gud være med ham. La ham dra opp!»

Thailand

Matteus 06, 33

«Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.»

Russland

Salme 94, 18-19

«Om jeg må si: «Foten min er ustø», så holder din godhet meg oppe, Herre. Når mitt indre er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst.»

Hong Kong

Filipperne 4,6-7

«Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»

Belgia

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Polen

2 Kor 7

Honduras

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Malaysia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

New Zealand

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

De forente arabiske emirater

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Taiwan

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Norge

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Panama

Jesaja 41,10

«Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.»

El Salvador

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Martinique

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Curaçao

Luk 24,6-7

«Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea: ‘Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.’»

Trinidad og Tobago

Salme 136

Jamaica

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Mosambik

Andre Mosebok 7

Slovakia

Salme 27,10-11

«Om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg. Herre, lær meg din vei og før meg på jevne stier, for jeg er omgitt av fiender.»

Romania

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Bolivia

Første Mosebok 3

Paraguay

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Gabon

Sakarja 9,17

«Hvor godt og vakkert det er! Korn og ny vin får gutter og jenter til å blomstre.»

Den sentralafrikanske republikk

Sakarja 5,3-4

«Han sa: «Dette er forbannelsen som går ut over hele landet. Ennå har ikke de som stjeler, fått straff etter forbannelsen, og heller ikke de som sverger.Nå sender jeg den ut, sier Herren over hærskarene. Den skal komme inn i huset til den som stjeler, og inn i huset til den som sverger falskt ved mitt navn. Den skal slå seg til i huset og ødelegge det, både treverk og stein.»

Barbados

Sakarja 9,11-12

«Og du, i kraft av blodpakten med deg setter jeg fangene dine fri fra brønnen uten vann. Vend hjem til borgen, dere fanger som har håp! I dag forkynner jeg: Jeg gir deg dobbelt igjen.»

Bahamas

2 Samuel 18,14-15

«Da sa Joab: «Jeg kan ikke stå her og vente på deg.» Dermed tok han tre spyd i hånden og rente dem i brystet på Absalom mens han ennå hang levende mellom greinene på eika. Og ti unge menn, som var Joabs våpenbærere, omringet Absalom og slo ham i hjel.»

Malawi

2 Samuel 12,20

«Da reiste David seg fra bakken. Han vasket og salvet seg og skiftet klær. Så gikk han inn i Herrens hus for å tilbe. Da han kom hjem, ba han om mat. Den ble satt fram, og han spiste»

Latvia

Fjerde Mosebok 28

Namibia

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Østerrike

Filipperne 4,13

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.»

Zimbabwe

Romerne 10

Isle of Man

1 Kor 5

Nicaragua

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Kypros

Sakarja 14,9

«Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.»

Surinam

Esra 8,21-23

«Da ropte jeg ut en faste der ved Ahava-elven, for at vi skulle ydmyke oss for vår Guds ansikt og be ham om en god reise for oss selv og barna våre og for alt vi eide. For jeg skammet meg for å be kongen om soldater og hester til å hjelpe oss mot fiender på veien, siden vi hadde sagt til kongen: «Vår Gud holder sin gode hånd over alle som søker ham, men hans makt og vrede er over alle som svikter ham.» Så vi fastet og søkte vår Gud for dette, og han hørte vår bønn.»

Den demokratiske republikken Kongo

Sakarja 9,9

«Bryt ut i jubel, datter Sion! Rop av glede, datter Jerusalem! Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole.»

Saint Kitts og Nevis

Salme 10

Egypt

Romerne 8,28

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

De britiske jomfruøyene

Jesaja 39

Irland

Jeremia 29,11

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Luxembourg

Salme 42,6

«Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel, hvorfor er du urolig? Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud.»

KILDE: YouVersion