 Satser på unådde folkeslag og vekkelse i Norge

I år feiret NLM 125-årsjubileet, med stor jubileumsfest i Oslo Konserthus 18. juni. I forkant av jubileet var det en internasjonal konferanse der NLM hadde invitert ledere fra sine samarbeidskirker. NLM ble stiftet i 1891.

Afrikansk samarbeid om Bibelens autoritet

– Det var i Kina det begynte, sier Åsland om den første misjonsmarken.

Tilstede på jubileet i sommer var representanter fra Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY). Et arbeid som NLM startet arbeidet i 1948.

Kirken ble grunnlagt 1959 og som regnes for å være den hurtigst voksende lutherske kirken i verden. Øyvind Åsland opplyser at de nå teller snart 8 millioner medlemmer.

NLMs andre store samarbeidspartner i Afrika er Den internasjonale lutherske kirke i Tanzania.

– Dette er to store samarbeidspartnere i sør som vi er veldig takknemlige for. Det blir en gjensidig avhengighet. Særlig med de teologiske utglidninger og den utvikling vi har med kirken i Norge, har vi stor glede og nytte av impulser fra kirkene i sør, med å ivareta Bibelens autoritet og i å holde fast på en klassisk, luthersk teologi, sier Øyvind Åsland.

Mål: Å nå unådde folkeslag

Disse to store kirkene i sør er viktig for NLM i samarbeidet for å nå de minst nådde folkegruppene i Afrika. Etiopia ligger på Afrikas horn og grenser til Somalia, Eritrea, Sudan og Kenya. Landet er over tre ganger så stort som Norge og det bor over 80 millioner mennesker der. Det finnes mange ulike etniske grupper og det snakkes 85 forskjellige språk i landet.

– Vi prøver å jobbe strategisk for å nå unådde folkegrupper i verden. Vi har nylig satt i gang et nytt arbeid i Nord-Afrika, som går svært godt, sier Øyvind Åsland. Men han ønsker ikke å si konkret i hvilke land eller blant hvilke folkegrupper, fordi det er sensitivt for de som jobber der.

Gud kaller nye misjonærer

Det som gleder Øyvind Åsland, er at NLM har sendt ut mange nye medarbeidere i år.

– Vi ser at unge mennesker fortsatt blir berørt av Guds kall til å gå ut og forkynne, særlig til mennesker som ikke har hørt evangeliet før. Gud kaller fortsatt til tjeneste. Vi har god rekruttering. Det er jeg svært takknemlig for, sier generalsekretæren.

Som i andre misjonsorganisasjoner, er det også i NLM en bevisst strategi i at nasjonale gradvis tar over ledelsen i områder NLM har jobbet lenge. Dette for å frigjøre krefter til å satse i nye deler av verden. Øyvind Åsland forteller at NLM internasjonalt nå har arbeid på 16 ulike områder.

Menighetsplanting?

Et mål for NLM er menighetsplanting. Flere steder har de samarbeid med store kirker.

– Men i flere land er det ingen lokale kirker å samarbeide med. Vårt oppdrag blir å drive evangelisering og oppfordre troende til å plante menigheter, sier han.

– I Norge har det blitt viktigere enn noen gang å styrke arbeidet rundt bedehusene. Vi har som mål å bidra til å opprette nye forsamlinger, eller revitalisere eller restarte gamle. Dette er en strategi vi har i alle våre sju regioner, sier Åsland.

– Det er helt nødvendig. Det å samles om Gud Ord i et kristent fellesskap er ekstra viktig når vi ser hvilken vei den teologiske utvikling i kirken i Norge går i.

– Vi i NLM ønsker å bli mer utadrettet for å nå mennesker som ikke har befatning med kirker og bedehus, understreker han.

Stor vekkelse på skolene

Skolene er viktige for NLM. De har flere videregående og grunnskoler i Norge.

– Vi ser hvert år at mange gir sine liv til Jesus og kommer til tro på skolene våre. Det er det nærmeste vi kan komme det som kalles vekkelse.

– Skoledriften vår går bra. Vi har stort sett fulle skoler. Men det er en stadig kamp å opprettholde støtteordningene i Norge. Foreløpig er de så det går an å leve med. Men for å drive på en forsvarlig økonomisk måte, er vi avhengig av at misjonsfolk stiller opp på dugnad og gir gaver, sier Øyvind Åsland.

Strategiplanen for 2010-2020

NLM er midt i en strategiperiode som varer fram til 2020.

– Verden er i stadig endring. Vi jobber med å få en felles strategi for hele arbeidet vårt, som vil bli sluttført under generalforsamlingen i 2021. I denne planen er å nå de minst nådde, både i Norge og i utlandet. Og en sterk vektlegging av forsamlingsarbeid og revitalisering, oppsummerer han.

– Med den utvikling innen kirken vi har i Norge, vil vel bedehus og frimenigheters arbeid bli ekstra viktig i framtiden?

– Ja, det er en riktig konklusjon. Derfor er det utrolig viktig å legge til rette rundt det folk samles på bedehus, sier Øyvind Åsland.