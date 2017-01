Stor pågang hos NLM trossamfunn

– Det har vært ganske mye mer pågang i dag enn til vanlig, forteller administrasjonskonsulent i NLM Trossamfunn, Fanney Ingadóttir, mandag ettermiddag.



– Folk ringer og spør om innmeldingsskjema og ønsker mer informasjon om trossamfunnet til NLM, sier hun videre.



Ingadóttir vet ikke om det forventes økt innmelding til NLM trossamfunn etter vigselsvedtaket i Kirkemøtet.



– Vi tar imot de henvendelsene som kommer og prøver å svare og informere på en god måte uten å oppfordre til utmelding eller innmelding. Vi prøver å være nøytrale, sier hun.

– Svært alvorlig

Kåre Johan Lid, leder for NLM Norge, mener vedtaket til Kirkemøtet er svært alvorlig



– Vedtaket er som forventet, men det er svært alvorlig at det nå er innført en ny og bibelstridig lære om ekteskapet. Dette vil gjøre det vanskeligere mange steder å fortsette samarbeidet med Den norske kirke, sier til Utsyn.



NLM vedtok å opprette eget trossamfunn sommeren 2015, før det ble klart at Åpen folkekirke ville få flertall på kirkemøtet.



– I NLM ønsker vi å være frimodige på vårt ståsted og bygge et arbeid enten selvstendig eller sammen med andre som deler vårt ståsted. Men jeg vil samtidig understreke at vi vil støtte opp om alle de i Den norske kirke som står på den bibelske forståelsen av ekteskapet, sier Lid.

Avventet endelig resultat

Også i Indremisjonsforbundet (ImF) forventes det at de som har sittet på gjerdet nå tar en avgjørelse om medlemskap.



– Vi vet at en del har sagt de vil avvente det endelige resultatet før de tar en endelig avgjørelse i medlemskapsspørsmålet. En del har nok ventet med å ta valget så jeg tror vi vil se en viss utvikling på innmeldingene hos oss og i andre trossamfunn, sier generalsekretær i ImF, Erik Furnes.



– Samtidig tror jeg at denne saken har gått i en viss retning så lenge at de fleste som ser at de må ta en konsekvens av denne saken i sitt medlemskapsspørsmål har gjort det allerede, fortsetter han.

Ikke nytt råd

ImF ga ut et fem siders dokument med tre råd om situasjonen i Den norske kirke i mars i fjor som ligger på deres nettsider.



– Det er såpass tydelig at vi kommer ikke til å komme med noe mer konkret råd nå, sier Furnes.



Han har likevel merket pågang.



– Jeg fikk senest i dag en telefon fra en kretsleder som sier at de lokalt etterspør enda mer konkrete ting. Vi har gitt råd som vi mener er tydelige, men vi ser også at lokale fellesskap trenger mer konkret veiledning ut fra sin lokale situasjon, sier Furnes. KPK