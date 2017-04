«Tidenes kjærlighetshistorie»

Håkon C. Hartvedt forkynner på påskemøter i Nordfjord denne uken. FOTO: Privat

Det er forkynneren Håkon C Hartvedt som har valgt å bruke dette som overskrift over sine taler på Innvik Fjordhotell, i Nordfjord, under årets påskesamling.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.