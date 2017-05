Einar Ekerhovd er sogneprest i Den norske kirke i vestlandskommunen Fusa. FOTO: Tor-Bjørn Nordgaard

En alternativ kirke som fortsatt tilhører Den norske kirke (Dnk), men som selv velger sine prester og sin liturgi. Det tror prest Einar Ekerhovd kan bli redningen. For han ser at retningen Dnk har tatt, ikke er bærekraftig på sikt. I flere land i Europa og i London blir liberale menigheter lagt ned og de konservative tar over nedlagte kirker.

