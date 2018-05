GIR ILDEN VIDERE: John Arnott feirer neste januar at de har hatt 25 år med vekkelse. Her tolkes han av Terje Liverød FOTO: Eli Bondlid

KRISTENLIV: For tredje gang på litt over et halvt år, kom John og Carol Arnott til Norge. «Revival now» var overskriften på konferansen i Drammen og Asker. Åpningsmøtet i Visjonskirken ble et vekkelsesmøte med et sterkt åndelig nærvær.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.