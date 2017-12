PÅ JAKT ETTER ARKEN: Avisredaktør Henri Nissen har i 20 år studert leteaksjonene etter Noas Ark. Her står han foran Ararat-fjellet. Foto: Privat

En kinesisk-kurdisk gruppe har funnet en mer enn hundre meter lang trekonstruksjon med syv rom, skjult under is og steiner på Ararat-fjellet. Selv er de overbevist om at de har funnet Noas Ark.

