Bønn: I dagene før Mugabes avgang ble det arrangert flere bønnemøter i Zimbabwe. FOTO: Marie Hagen Van Wyk

Før president Robert Mugabes avgang publiserte fremtredende menighetsledere i Zimbabwe flere åpne pastoralbrev hvor de avdekket falskneri fra den offisielle presse, og hvor de oppmuntret kristne til bønn for et demokratisk og fremgangsrikt Zimbabwe. «Vi ser den nåværende krise som en mulighet for at en ny nasjon kan fødes,» het det blant annet i et brev.

