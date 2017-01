Lager bibelsk animasjonsfilm i Tanzania

Gihlemoen har tidligere jobbet med å lage film, tv og teater i Norge. Han har laget alt fra reklamer og barne-tv til digital scenografi på flere teatre.



Da ektefellen Anne Gihlemoen fikk tilbud om å reise ut for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og bli redaktør for to magasiner i Tanzania, så Roger Gihlemoen egentlig for seg at han skulle være «misjonærkone».



– Hun skulle altså bli misjonær, barna skulle bli misjonærbarn og jeg skulle bli misjonærkone. Jeg har aldri vært kone før, så dette tenkte jeg at skulle bli spennende, skriver han på familiens misjonærblogg.



Etter halvannet års tid, da den eldste datteren begynte på internasjonal skole og ikke lenger hadde behov for hjemmeundervisning, fikk Gihlemoen plutselig mer tid mellom hendene.



– Jeg spurte derfor om jeg kunne bruke kompetansen min og lage animasjonsfilm mens jeg var her, sier han.

Nedprioritert målgruppe

Under oppholdet i Tanzania har Roger Gihlemoen oppdaget at barn og unge, som utgjør omtrent halve befolkningen, ikke er en prioritert gruppe.



– Her i Tanzania bruker vi omtalen «et helt menneske» om en voksen, mens et barn dermed blir et halvt menneske, sier Gihlemoen.



Han valgte å se på dette som en stor mulighet og har skrevet manus til fem animasjonsfilmer for barn med sentrale historier fra Bibelen.



– Jeg har over 100 millioner potensielle seere i Øst-Afrika, som nesten aldri har fått servert animasjonsfilm på deres eget språk, sier filmskaperen.

Lokal inspirasjon

Familiefaren fra Knapstad i Østfold har latt seg inspirere av lokalt håndverk i Tanzania når han har designet figurene til animasjonsfilmene sine.



– Noe av det som er veldig stilig med dette prosjektet, er at stilmessig skal jeg lage noe helt unikt for Øst Afrika, sier Gihlemoen.



Han har sett at mange bruker gamle hermetikkbokser til å lage leker av. De lager både dyr og biler, motorsykler eller trær av oppskårne remser av metall.



– Disse tingene får en helt spesiell og unik stil. Jeg har hentet inspirasjon fra disse resirkulerte lekene og lager et helt animert miljø i denne stilen, sier han.

Trenger oversettere

Gihlemoen har lært seg Tanzanias offisielle språk Kiswahili, men føler seg ikke kompetent nok til å selv oversette manusene.



– Av de fem historiene har jeg nå tre mennesker som oversetter tre manus. Jeg er fortsatt interessert i å få hjelp til de to siste manusene, sier filmskaperen til KPK.



Han håper Norge og NLMs lange historie med misjon i området kan være til hjelp i rekrutteringen.



– Jeg hadde håpet at etter mange år med Øst-Afrikamisjon kunne jeg fått hjelp av noen tidligere Kiswahili-snakkende misjonærer, sier han.



Det er inkludert i budsjettet at filmen skal dubbes til flere språk, men Norsk er ikke prioritert.



– Målgruppen er Afrikanske land, så vi kommer blant annet til å dubbe til Engelsk og Fransk i tillegg til Kiswahili, sier Gihlemoen.

NLM og Norea delfinansierer

Gihlemoens 3D-animasjon lages ved hjelp av motion capture, en teknikk der skuespillere bruker en drakt full av bevegelsessensorer og et ansiktskamera.



Produksjonen av de fem filmene finansieres dels av NLM gjennom blant annet misjonærlønnen til Gihlemoen. Norea Mediemisjon har også sagt seg villig til å dekke noen av produksjonskostnadene.



– Selv stiller jeg med motion capture utstyr, datamaskiner og software. En del av det jeg stiller med er veldig dyrt, men det er utstyr misjonen ikke kan bruke på andre ting enn akkurat spesifikt dette prosjektet, dermed betaler jeg for det, fordi jeg kan bruke det i mitt yrke senere, forklarer Gihlemoen.

Kulturelle utfordringer

Gihlemoen bruker lokale medarbeidere, musikere og skuespillere til å være stemmene og lage motion capture-bevegelsene til animasjonsfigurene. Det kan selvsagt by på både språklige og kulturelle utfordringer.



– Nordmenn og Tanzanianere har forskjellig tids og høflighetsbegrep. Begrepet "kanskje" er hyppig brukt, og vårt Norske "NEI", anses som uhøflig. Så når ingen dukker opp til avtalt tid, er det fordi det var uhøflig å takke nei til møtet de egentlig ikke kunne komme på, forteller filmskaperen.



Det har også vært utfordrende å finne folk med den rette kompetansen innen animasjonsfilmproduksjon. Gihlemoen forteller at overfylte høyskoler med lite utstyr og mangel på praksisplasser gjør at de som er ferdig utdannet ikke alltid har de kvalifikasjonene man kanskje forventer.



– Men prosjektet går fremover og jeg møter mange fantastiske personer. En viktig del av prosjektet er at det skal bli allemannseie og at alle enkeltpersonene som har bidratt vises frem. Vi bygger jo kompetanse i et ukjent terreng her. Denne type produksjon finnes ikke i Øst Afrika fra før av.

Rød tråd i Bibelen

De fem planlagte filmene skal vise historiene om Adam og Eva, Abraham og Isak, David og Goliat, Jesu fødsel og Jesu død og oppstandelse.



– Historiene er valgt ut av en helt spesifikk grunn. Jeg forteller essensen i bibelen, den røde tråden. Etter å ha sett de fem filmene skal du vite hva bibelen dreier seg om, sier Gihlemoen.



– Siden jeg lager dette i 3D, har jeg mange spennende utfordringer, jeg må jo visualisere alle karakterene. Hvordan ser Adam ut? Hvilken nasjonalitet er han, er han mørk eller lys, har han navle? spør filmskaperen



Han forteller at han har lagt opp de fem filmene som en sammenhengende stor film.



– Jeg har gått grundig til verks for å finne ut så mye som mulig om alle disse beskjedent beskrevne temaene for å forsøke å gi et spennende og muligens ukonvensjonelt innblikk i bibelhistorien.