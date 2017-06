Ny og effektiv måte å dele evangeliet på

– Jeg fikk høre om Jesus for første gang gjennom QuickGospel, sier Mary Joy Upod. FOTO: IBRA

Alle mennesker fra alle folkeslag trenger å høre evangeliet om Jesus. Det er motivet for at IBRA Media Norge utvikler nytt verktøy for evangelister og privatpersoner over hele verden til å dele evangeliet på hvilket som helst språk.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.