300 studenter og yrkesaktive deltok på konferansen Hellig Hverdag 2018. FOTO: Eli Bondlid

Hvordan være kristen på arbeidsplassen? Kan kristentro bidra til et blomstrende næringsliv i Norge? Hva er det som kjennetegner kristne gründere og bedriftsledere? Kan arbeidsplassen bli arena for å forkynne Jesus? Det var spørsmål som talere fra mange profesjoner ga svar på da Hellig Hverdag inviterte til nasjonal konferanse over to dager i Oslo i helgen.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.