35 drept i bilbombeangrep i Bagdad

Angrepet mandag fant sted på et travelt torg i Sadr-byen nord for Bagdad og ble utført av en selvmordsbomber i en bil, ifølge politiet.

Mange av ofrene var dagarbeidere som ventet på å få tildelt jobb. Bilder i sosiale medier viser en svær svart røyksøyle som stiger opp fra stedet, og sårede som fraktes bort.

IS har ifølge sitt eget propagandatalerør Amaq påtatt seg ansvar for angrepet. Ekstremistgruppa har også tidligere gjennomført flere lignende angrep i Iraks hovedstad.

72 drept på tre dager

Mandagens angrep fant sted samtidig som Frankrikes president François Hollande er på besøk i Irak for å møte franske soldater som trener opp irakiske styrker i kampen mot IS. Hollande møtte også mandag sin irakiske kollega Fouad Massoum og statsminister Haider al-Abadi.

Angrepet mandag er det tredje på like mange dager. Nyttårsaften ble 28 personer drept og 53 såret da to selvmordsbombere sprengte seg på et marked i Bagdad. På årets første dag ble ni personer drept da to selvmordsbombere sprengte seg ved en veisperring sør for Bagdad.

Dermed er 72 personer blitt drept i angrep i Bagdad de siste tre dagene.

Mosul

Beredskapen har vært høy i Bagdad siden 17. oktober, da offensiven for å gjenerobre storbyen Mosul fra IS nord i landet ble igangsatt. IS har siden da forsøkt å slå tilbake med en rekke avledningsmanøvre andre steder i landet.

Statsminister Haider al-Abadi sa i fjor høst at han lovet å fjerne IS fra Irak innen nyttår. Slik gikk det ikke. Ekstremistene holder fortsatt stand i byen der IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi i 2014 erklærte sitt «kalifat». Det er uklart om Baghdadi fortsatt befinner seg i Mosul. (©NTB)