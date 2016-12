Hansen feirer hver eneste jul i Israel

Kjetil Ravn Hansen kan ikke utstå kald norsk vinter. Han har minst like mye imot kommersielt julemas med glitter, stas, julenisser og stress. Derfor har 39-åringen gitt beskjed til familie og venner at han verken gir eller ønsker å få julegaver. Han flykter til Israel, for der opplever han autentisk nærhet til julens budskap.

– Jeg reiser til Israel i år også. Det har blitt en tradisjon. Jeg skal være der i tre uker. Jeg reiser 14. desember, så jeg får litt tid der før julen slår inn, også blir jeg der til 4. januar, sier Kjetil Ravn Hansen til Norge IDAG i forkant av avreisen.

Han forteller at han gleder seg, og planlegger denne juleturen i lang tid i forkant.

– Vanligvis reiser jeg sammen med en kamerat, men ikke i år. Denne gangen reiser vi sammen med noen folk fra Vestfold, sier han.

Nesten hvert år siden 2009

Kjetil Ravn Hansen er ikke sikker på hvor mange år han har feiret jul i Israel.

– Det har blitt en god del ganger. De fleste julene siden 2009. Det var en jul for et par år siden at jeg ikke dro. Det føltes helt feil, sier han.

Helt fra han var liten gutt, har Hansen mislikt snø og vinter.

– Jeg misliker norsk vintervær. Men det er ikke bare derfor jeg drar, for dette er den kaldeste tiden på året også i Israel. Det kan skje at det snør i Jerusalem, selv om jeg ikke har opplevd det. I desember og januar kan det være alt fra pluss ti grader og regnskurer til 19 grader og sol, sier han.

– Om nettene er det temmelig kjølig på denne årstiden i Israel.

Flykter fra nisser og glitter

Været er ikke den viktigste årsaken til at Kjetil Ravn Hansen reiser.

– Jeg ønsker å komme bort fra den julefeiringen vi har i Norge. Den er jeg ikke glad i, for jeg føler at den har fjernet seg fra julens reelle innhold. Jeg har full respekt for hva folk ellers fyller julen med av innhold. Men jeg liker ikke glitter, stas og nisser.

– For meg handler julen om frelseren. Jeg mener at om man ikke er troende, kan man heller holde en lysfest, sier Hansen.

Det er særlig det kommersielle med julefeiringen i Norge han har mest imot.

Fokus på Frelseren

– Som kristen oppleves det problematisk at den norske julefeiringen fjerner fokus fra det opprinnelige budskapet, ved alt det kommersielle, gaver og alt som vi velter oss i, poengterer han.

Kjetil Ravn Hansen opplevde en stor fred da han første gang feiret julen i Israel. Han kan ikke tenke seg en jul uten. I Israel blir feiringen mest mulig strippet for glitter og fjas.

Kjetil forteller at han tidligere år har pleid å bo i leiligheten til en kamerat. Men de siste årene har de bodd på Bet Norvegia. Dette er et herberge og et gjestehus for Israel-venner, sentralt beliggende i Jerusalem. Det tar en halv time å gå til Gamlebyen.

Hvordan julefeiringen blir på Bet Norvegia, kommer an på hvilke gjester som er der, forteller han.

– Inntil nå har det vært veldig hyggelig. Med god mat. Ikke ribbe, men kalkun med godt tilbehør. En fullverdig julaften.

Jul uten gaver

Julegaver er det lenge siden Kjetil Ravn Hansen har fått og gitt.

– Jeg har sagt til familie og alle at jeg ikke ønsker gaver, og ikke gir, fordi jeg ikke feirer jul. Når jeg er der nede, er det middag på kvelden som jeg deltar på. For meg er det aller viktigst å holde det budskapet, som Bibelen forkynner, levende hele året. Ikke bare i julen. Det samme gjelder i påsken, sier han.

Men han har aldri opplevd påskefeiring i Israel.

– Jeg har unngått å reise dit da, fordi det da er så mye folk der og lange køer over alt, sier han.

Besøker de hellige steder

Kjetil har flere steder i Israel som han liker å besøke i julen.

– Jerusalem er alltid basen. Byen ligger sentralt i landet. Det blir som oftest turer til Nord-Galilea, et herlig og viktig sted, hvor jeg trives godt.

– Jeg pleier også å reise til Tel Aviv, Haifa og Betania. I år blir det nok en tur til Gaza-grensen, og kanskje til Eilat.

– Hva med fødselskirken og andre steder som er knyttet til julens budskap?

– For meg er det først og fremst Jerusalem som troner høyest. Det er alltid noe eget ved å være i den byen. For meg handler det mest om å være i landet der det skjedde, følelsen av nærhet til historien. Jeg opplever det ofte vel så sterkt utenfor som inni gamle kirkebygninger, svarer han.

– Gir dette deg en bedre fred og innhold i julen?

– Da jeg dro til Israel første gang i julen, føltes det litt rart å si det til familien. Men da jeg kom ned til et sted som har vestlig standard, men er uten julepynt og mas, kjente jeg at mye fikk et annet perspektiv.

– Jeg feirer ikke jul når jeg er der nede. For meg er det nok bare å være der. Julebudskapet blir mer autentisk og levende når man skreller bort glitter og julestas, sier Kjetil Ravn Hansen.

Barnslig juleglede?

– Som barn var du vel glad i norsk julefeiring og gaver?

– Det er jo de fleste barn. Jeg også da jeg vokste opp. Jeg kommer fra et trygt hjem og hadde det hyggelig i julen. Men etter hvert fikk jeg mer og mer avsmak på norsk julefeiring, som jeg ikke lenger følte noen glede over, svarer han.

Kjetil Ravn Hansen er født og oppvokst i Porsgrunn. Han bor nå i Oslo, hvor han jobber fulltid som organisasjonssekretær for Med Israel for fred (MIFF). Han forteller at han i tillegg har et frivillig engasjement som leder i Oslo, og er med i MIFFs hovedstyre. Å planlegge og arrangere er blant hans hovedoppgaver, samt ansvar for MIFFs arbeid mot ungdommer.

– På mange måter er jeg en «potet» i MIFF, siden jeg mer enn gjerne tar ulike oppgaver som dukker opp underveis, sier Hansen.

Ungdomstur til Israel

I sommer var Kjetil Ravn Hansen for første gang reiseleder for MIFF sin ungdomstur til Israel. Det syntes han var så givende at det blir gjentagelse til sommeren.

– Den første turen ble en så stor suksess at vi gjentar det. I første rekke er dette opplæringstur for ungdom som ønsker å engasjere seg mer. De lærer om historie og samtid. Tanken er å styrke det kunnskapsmessige og følelsesmessige forholdet til Israel. De får kjenne hvor deilig det er å være i landet, sier han.

– Det er vel et paradoks at du reiser til Israel for å oppleve julefred? Media vil jo ha det til at der er det bare bråk og terror?

– Det er ikke noe annet sted jeg føler meg så trygg som i Israel. Jeg har aldri følt uro der. Og terror kan skje hvor som helst. Jeg tror at Israel har et bedre system mot terror enn land og byer i Europa, svarer Hansen.