Israelske soldater meid ned av lastebil i Jerusalem

– Vi kjenner identiteten til angriperen. Alt tyder på at han støttet IS, sier Netanyahu i en uttalelse.

Sammen med forsvarsminister Avigdor Lieberman kom han søndag til åstedet for det som trolig var et angrep i Jerusalem.

Soldatene var på vei ut av en buss da de uten forvarsel ble meid ned av en lastebil. Kjøretøyet ble angivelig styrt av en palestina-araber fra Øst-Jerusalem og forandret plutselig retning.

Like etter lå flere av soldatene livløse på bakken, og noen av dem var fastklemt under lastebilen.

Tre kvinner og en mann, alle i tjueårene, ble drept. Ifølge den israelske redningstjenesten MDA ble minst 15 soldater såret, og én av dem fikk livstruende skader.

Sjåføren av lastebilen ble skutt og drept på stedet, opplyser politiet.





Politiet kaller hendelsen for et mulig terrorangrep. Ifølge israelske medier var gjerningsmannen palestina-araber og bosatt i Øst-Jerusalem. Politiet har oppgitt at han hadde israelsk førerkort og kjørte en lastebil med israelske skilter.





Angrepet skjedde på Armon Hanatzi-promenaden, som har utsikt til Jerusalems gamle bydel og er et populært turistområde.