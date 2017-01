Netanyahu takker Trump for kursendring

I et møte med partiet Likuds gruppe i nasjonalforsamlingen Knesset mandag, kom Netanyahu med ros til Trump for å ha «bragt forandring» inn i Det hvite hus etter åtte år med «enormt press» fra den avtroppede presidenten, Barack Obama.

Uttalelsen kom dagen etter at de to statslederne hadde sin første telefonsamtale, ifølge Times of Israel.

- Varm samtale

Netanyahu fortalte at de to hadde en «svært varm» samtale. Han opplyste også at de kommer til å møtes i Washington tidlig i februar.

- Etter åtte år der jeg har måttet utholde enormt press på flere områder, først og fremst Iran og bosetningene, ønsker jeg selvfølgelig den endrede tilnærmingen velkommen, sa Netanyahu.

Ifølge den israelske statsministeren skal Trump ha sagt til ham på telefonen at han er enig i at atomavtalen med Iran, som ble inngått av seks verdensmakter med USA i spissen, er en dårlig avtale. I telefonen slo Trump også fast at fred mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene bare kan bli oppnådd gjennom direkte forhandlinger mellom partene.

Trump har i valgkampen gått langt i å love å annullere den omstridte Iran-avtalen, som innebærer at sanksjonene mot Iran er hevet i bytte mot begrensninger i regimets atomprogram.

Annektering?

Regjeringen hadde søndag på bordet et forslag fra blant andre høyresiden i Likud om å ta det første skrittet mot å annektere deler av den såkalte Vestbredden, ved å allerede nå annektere bosetningen Ma´ale Adumim, en by på rundt 40.000 innbyggere som i praksis fungerer som en forstad til Jerusalem, da den bare ligger en mil unna storbyen. Regjeringen vedtok enstemmig å utsette forslaget til etter at Netanyahu og Trump har hatt sitt første møte. I talen til partifellene mandag, kom Netanyahu også inn på denne saken.

- Vi står overfor store og viktige muligheter når det gjelder sikkerheten og fremtiden til staten Israel. Men det kreves at vi tar ansvar og utviser forsiktighet, slik at vi ikke skusler bort tiden og mulighetene, sa Netanyahu, og understreket at han mener dette ikke ville vært rett tid for å komme med slike overraskelser som en umiddelbar annektering ville ha vært.

Opposisjonsleder Isaac Herzog fra sentrum/venstre-fraksjonen Zionist Union roste avgjørelsen om å utsette avstemningen om annektering av Ma´ale Adumim.

- Statsministeren gjorde rett i å ikke gi etter for kravene fra den radikale høyresiden om å gjøre uansvarlige ensidige valg om annektering, sa Herzog til sine partifeller da de møttes mandag.

566 leiligheter

Planene om å bygge 566 nye leiligheter i østlige deler av Jerusalem har ligget på is en tid, fordi israelske myndigheter ville vente til Obama hadde gått av med å godkjenne byggeprosjektene. Det forteller Meir Turgeman fra Jerusalems plan- og bygningskomité til Israel Radio. Disse boenhetene fikk godkjenning i helgen.

Ambassadeflytting?

Det er knyttet spenning rundt om Trump kommer til å realisere valgløftet sitt om å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og på den måten anerkjenne at Jerusalem er Israels hovedstad. Mandag rapporterte den israelske tv-kanalen Channel 2 at en anonym kilde i USA hadde lekket informasjon om at ambassadeflyttingen vil bli kunngjort allerede i morgen, tirsdag 24. januar. Trumps pressesekretær Sean Spicer rykket imidlertid ut samme dag og dementerte uttalelsen.

- Prosessen med å vurdere å flytte ambassaden har bare så vidt begynt, sa Spicer.