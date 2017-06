 Riksrevisjonen bør gjennomgå palestiner-bistand

TERRORHYLLEST: Dette palestinske kvinnesenteret er oppkalt etter terrormassemorderen Dalal Mughrabi. FOTO: Skjermdump fra Ma´an via PMW.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) er glad for at utenriksminister Børge Brende reagerte raskt da det kom frem at et norskfinansiert palestinsk kvinnesenter var oppkalt etter en terrorist som drepte 37 ofre. Nå etterlyser han en større gjennomgang av bistanden til palestinerne, for å sikre at ikke det skjuler seg flere slike saker.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.