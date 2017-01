Nordmenn hedres for å ha reddet jøder under krigen

De fire, Alf Tollef og Gerd Julie Bergljot Pettersen, Reidar Larsen og Rolf Alexander Syversen, blir hedret posthumt med medalje og hedersbetegnelsen Rettferdige blant nasjonene i en seremoni i Oslo rådhus Oslo torsdag.



Blant gjestene som er til stede, er statsminister Erna Solberg og Oslo-ordfører Marianne Borgen.

Fraktet flyktninger i skjul

De fire blir hedret for operasjonen «Carl Fredriksens Transport», et kodenavn for organisert smugling av jøder over grensen til Sverige.



Gjennom seks hektiske uker greide Carl Fredriksens Transport å få rundt 1.000 flyktninger, av dem 358 jøder, over grensa. Det var den største enkeltstående redningsoperasjonen for flyktninger under andre verdenskrig i Norge.



Operasjonen startet 28. november 1942, to dager etter at tre av de fire deportasjonene fra Norge var gjennomført med i alt 577 jøder om bord i skipene.

Ble oppdaget

Flyktningene ble samlet ved gartneriet til Rolf Syversen og fraktet i to lastebiler over Orderudseter til grensen. På hver tur kunne det være mellom åtte og 40 personer.



I midten av januar 1943 ble operasjonen oppdaget, og Alf og Gerd Pettersen måtte selv flykte til Sverige. Det samme gjorde Reidar Larsen.



Rolf Syversen ble derimot igjen i Norge fordi hans kone nettopp hadde født en sønn. Han ble arrestert sommeren 1943 og skutt i Trandumskogen i oktober 1944.



Torsdag mottar sønnen Øyvind Syversen Aasheim, samt Reidun Klemmetsen, Jon Elling Whist og An-Magritt Munkeby medaljene på vegne av sine foreldre.