Antisemittisk utsagn: Sveriges utenriksminister, Margot Wallström, har nå åttende-plass på listen over mennesker som har uttalt seg antisemittisk i 2016. FOTO: NTB scanpix

Slik starter en kommentar skrevet av to ledende eksperter på antisemittisme, etter at et utsagn fra Sveriges utenriksminister Margot Wallström, er kommet på en liten hederlig liste over antisemittiske hendelser i 2016.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.