Det sa Mike Huckabee til CNN forrige tirsdag, da han besøkte Maale Adumin, et område som er under utbygging i Samaria.

- Bygg Israel

Han talte foran en stor plakat, der det stod «Build Israel great again» (Bygg Israel storslått igjen), som henspeiler på slagordet til den nyvalgte presidenten Donald Trump, om gikk til valg på det samme for sitt eget land.

Huckabee fikk i tillegg en caps med samme budskap, som han lovet å gi til presidenten.

Han lovet videre at den nye presidenten kommer til å føre en helt annen politikk overfor Israel, enn Barack Obama.

Huckabee besøker ofte Israel, og er en sterk stemme for den jødiske staten, også i sitt eget hjemland. Han kommenterte FN-vedtaket før jul, som kom i stand da Obama instruerte sin FN-delegasjon til å la være å legge ned veto.

- Fornærmelse

I vedtaket heter det at Israel skal stanse bygging i de omstridte områdene. Utenriksminister John Kerry forsvarte USAs FN-opptreden i en tale kort tid etterpå, og sa at byggeaktiviteten er en hindring for fred mellom israelere og palestinaarabere.

Mike Huckabee hadde følgende å si om Kerrys tale:

- Det var en fornærmelse mot meg som amerikaner og jeg tror mot israelerne også.

Samme dag som Huckabee besøkte Israel, introduserte republikanerne et nytt forslag i senatet, anført av Marco Rubio og Ted Cruz, der de krever flytting av USAs ambassade til Jerusalem. Huckabee kunne ikke vært mer enig.

- Det eneste folket som noensinne har hatt Jerusalem som hovedstad er jødene. Ingen andre har noensinne gjort denne byen til hovedstad. Så det skulle ikke være kontroversielt en gang, sa han.

Huckabee besøker ofte jødiske byer i de omstridte områdene. I sommer besøkte han Shiloh, nord for Jerusalem, som er det bibelske stedet hvor paktens ark lå, før den ble flyttet til Jerusalem.