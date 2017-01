50 nye menigheter og barne- og ungdomsarbeid i alle menigheter

Men det er bare 58 prosent av alle menighetene som har barne- og ungdomsarbeid.

Sigmund Kristoffersen forteller at den store veksten av menigheter under paraplyorganisasjonen, er både frittstående menigheter som har meldt seg inn og nyplantede menigheter som er dannet.

Menighetsplanting over hele Norge

Kristoffersen forteller at det er prosesser i gang med menighetsplanting over hele Norge, for å nå målsettingen som ble satt i 2011 om 50 nye menigheter innen 2020.

– Vi har nå 20 nye menigheter. 17 menigheter er i en prosess med å bli stiftet. Så vi håper at det skal bli flere enn 50 innen 2020, sier han.

Målet er å nå ut til nye mennesker og kulturer over hele landet, slik at man kan nå alle aldersgrupper, alt fra unge til eldre.

Satser i store bydeler

Pinsebevegelsen ser at enkelte bydeler i Norge vokser veldig.

Dette gjelder særlig i Oslo og Bergen, og at disse bydelene er større og har flere innbyggere enn flere store byer i Norge til sammen.

– I bytette områder kan det bo 10.000 – 20.000 mennesker. Det er viktig at disse har en lokal menighet i sitt nærområde, sier Kristoffersen.

Innvandrermenighetene?

– Hva med integrering av nye landsmenn?

– På dette området har vi nok ikke vært så flinke i Pinsebevegelsen, innrømmer han.

Men Kristoffersen framhever at nye landsmenn har vært flinke til å plante menigheter.

– I Oslo er det nå over 100 innvandrermenigheter. Mange av disse har ingen tilknytning til norske bevegelser, men har en mer nasjonal tilslutning, sier han.

Sigmund Kristoffersen vil oppmuntre ledere for slike innvandrermenigheter til å slutte seg til en norsk bevegelse.

– Generasjonen som kommer nå, har mest utenlandsk tilknytning. Men neste generasjon innvandrere, som er født her, blir mer norske, begrunner han om hvorfor disse menighetene burde bli medlem for eksempel i Pinsebevegelsen.

Kun 58 prosent har barnearbeid

En stor målsetting i Pinsebevegelsen er at alle landets pinsemenigheter skal ha et levende barne- og ungdomsarbeid innen 2020.

– Vi regnet på det, og fant at bare 50 prosent av menighetene våre har barne- og ungdomsarbeid, og det er altfor lite. Det er vårt mål at det skal alle menighetene våre ha, sier han.

For å nå målet har Pinsebevegelsen satt i verk flere strategier.

– Vi satser nasjonalt ved å opprette ressursmenigheter som kobles mot menigheter som ikke har slikt arbeid. For å hjelpe disse, sier han.

Det er også viktig med barne- og ungdomsledere.

– I en tid da barna ikke får lære om Jesus på skolen, er vel dette et særlig viktig arbeid?

– Ja, det er viktigere enn noen gang. Og det er viktig for at menighetene skal overleve at det kommer nye til, sier han.

Flere menigheter har for lav rekruttering og medlemsskaren har gjennomsnittelig høy alder.

– Frykter du at menigheter vil dø ut?

– Ja, vi ser i praksis at det skjer. Vi må derfor justere og tenke nytt i måten vi jobber på. For det har skjedd store samfunnsendringer i Norge siden den første pinsemenigheten ble grunnlagt.

– Det viktigste for oss er nasjonalt er å nå ut med oppmuntring og inspirasjon til å starte barne- og ungdomsarbeid og å vinne nye mennesker for evangeliet. Vi ønsker å plante nye menigheter, men også å hjelpe og revitalisere menigheter som sliter, sier Kristoffersen.

Må bli mer misjonære

Lederen for Pinsebevegelsen ønsker også å bistå menighetene til å bli mer misjonære.

– Det er vel lett for en menighet å bli en «lukket koseklubb»?

– Ja, det er kjekt å ha et sted å hygge seg. Men vårt fremste oppdrag som kristne, er å gå ut i verden og vinne mennesker, sier han.