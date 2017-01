73 har søkt frelse gjennom web-tv fra Drøbak

16. desember hadde Miracle Revival Channel treårsjubileum. Kanalen sender kristne tv-programmer døgnet rundt på web-tv via egen nettside, samt på Apple TV. Hovedkvarteret er i Drøbak. Derfra er det direktesending fra studio hver kveld i ukedagene. Resten av døgnet sendes programmer fra forskjellige forkynnere og menigheter.

Frelse og helbredelse

- 73 mennesker er blitt frelst disse årene via våre sendinger. To ganger har selvmord blitt hindret ved at folk har sett på sendingene våre, sier tv-sjef og grunnlegger Henning Lunde.

- Vi ber for mennesker under direktesendingene, og vi har også spesielle bønnesendinger med fokus på forbønn, under ledelse av min kone, Sara Helene Lunde, fortsetter Henning Lunde.

- En gang under en bønnesending ble ni personer frelst på en gang. Mennesker er blitt helbredet for grønn stær, grå stær, diabetes, kreft, dårlig hørsel, ryggplager samt mange andre ting, sier han.

- Også folk med psykiske problemer er blitt utfridd gjennom befrielsesprogrammer med Maria Evensen, fortsetter Lunde.

- Guds ledelse er viktigst

Han har som mål at kanalen i fremtiden skal bli tilgjengelig på enda flere plattformer.

- Hvordan kan en kristen kanal bli stor, spør jeg ofte meg selv. En kristen kanal blir ikke stor av å ha masse TV utstyr, store lokaler og mange ansatte. En kristen kanal er stor nok dersom man gir Gud full ledelse av kanalen og forkynnerne på kanalen er ledet av Den Hellige Ånd, så budskapet treffer mennesker rett i hjertet og de blir frelst og helbredet, mener Lunde.

TV-sjefen har valgt et engelsk navn fordi han vil at kanalen skal nå ut både i Norge og internasjonalt. I februar skal de opprette et tv-studio i Paris, opplyser han.

- Vi gleder oss til å kunne lage programmer både på norsk og fransk, sier han.