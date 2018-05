Olav Hermod Kydland kjemper for Bibelen som Guds ufeilbarlige ord

i Tjeneste: Olav Hermod Kydland fra Bryne i Rogaland gir ut tidsskriftet Bibelsk Tro. Trofast ved hans side står Anne Britt Kydland. FOTO: Privat

Olav Hermod Kydland har gjennom en mannsalder vært tilhører en av kristen-Norges frontkjempere for troen på Bibelen som Guds ufeilbarlige ord. 77-åringens signatur er å se i alle de kristne riksavisene og i lokalaviser i Rogaland. Responsene er som regel positive. Han er også leder for stiftelsen På Bibelens Grunn og redaktør for tidsskriftet Bibelsk Tro, som går til 950 abonnenter i flere land.

